Губка Боб или взрослый Чебурашка: президент РФ порисовал на сенсорной панели

Президент России Владимир Путин во время обхода выставки Агентства стратегических инициатив (АСИ) сделал рисунок на сенсорной панели. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

Российский лидер нарисовал улыбающегося человечка. Художественную работу президента встретили аплодисментами. Зарубин напомнил, что десять лет назад Путин уже демонстрировал свои творческие способности и нарисовал кошку на иностранной панели. В этот раз сенсорная доска была отечественная.

«А талант художника есть все-таки»; «И подпись просто великолепная», — прокомментировали работу президента в Сети.

Также россияне попытались выяснить, кого именно нарисовал Путин.

«Мне напоминает Губку Боба»; «Взрослый Чебурашка», — предполагают юзеры.

Ранее россияне предложили поставить памятник Лукашенко после завершения СВО.