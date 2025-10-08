«Гудбай, Америка!»: Гоблин развенчал миф об идеальной жизни в США

Известный российский блогер Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, выступил с критикой распространенного среди россиян представления о США как об идеальной стране.

В своем эфире, доступном в социальной сети «ВКонтакте», он процитировал песню Вячеслава Бутусова «Последнее письмо», более известную под фразой «Гудбай, Америка!».

По мнению Пучкова, долгое время в сознании многих россиян сохранялся стереотип об Америке как о государстве без проблем и недостатков. Однако с развитием интернета и доступности информации граждане России получили возможность самостоятельно убедиться в наличии в США серьезных социальных и экономических проблем.

«Споем песню: "Гудбай, Америка, о-о-о". Ключевая строка: "Где я не буду никогда". Это [был] некий идеал в башке. Где все прекрасно, где все сообразно, где все здорово. Естественно, этот стереотип в нас жил долго и крепко», — отметил Гоблин.

Несмотря на критику идеализированного образа США, Пучков признает отдельные достижения американской системы, в частности, выдачу рабочих виз. По его мнению, эта практика успешно бы прижилась в РФ.

