«Гуляй, душа, на фальшивый полтинник»: аферист-обжора завелся в Одинцове

По данным из общедоступных источников, злоумышленник действовал по схожей схеме в нескольких заведениях. Его основной целью была не столько еда, сколько получение сдачи с фальшивой банкноты, что превращало каждый визит в мошенническую операцию. В ряде случаев купюры вызывали подозрения у персонала, и планы афериста срывались. Однако в других местах расчет проходил беспрепятственно. На какую сумму гурману удалось обмануть заведения неизвестно.

С юридической точки зрения, такие действия попадают под серьезную статью Уголовного кодекса. Как пояснил юрист Сергей Самсонов, за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет и крупного штрафа. Ключевым фактором является умысел: если человек сознательно использует фальшивку, он несет уголовную ответственность. Если же купюра принята случайно и без ведома о подделке, гражданин считается пострадавшим.

Практическая рекомендация для бизнеса и граждан в подобных ситуациях едина: при малейшем подозрении в фальшивости банкноты необходимо обратиться в банк для экспертизы или напрямую сообщить в правоохранительные органы. Самостоятельное возвращение купюры в оборот может иметь негативные последствия.

Креативность мошенника, устроившего гастрономический тур на фальшивые деньги, обернулась против него самого, привлекши внимание общественности и правоохранителей.

