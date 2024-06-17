Гуляющий без трусов мужчина в компании спутницы удивил жителей Волжского

Бесстыдника заметили днем на улицах города Волжский. Весь путь в абсолютной наготе он провел рядом с незнакомкой. Об этом сообщают «НовостиВолгограда.ру» .

Городские паблики разместили информацию и ролик с улицы Карбышева. На видео мужчина спокойно прогуливается под лучами солнца в «костюме Адама», не смущаясь замечаний от прохожих. В какой-то момент мужчина без комплексов увязался за женщиной. Судя по всему, она не была знакома с хулиганом.

Жителям лишь оставалось верить, что голый волжанин отстал от незнакомки и в итоге скрыл причинные места одеждой. Что побудило его раздеться неизвестно.

Отметим, что при жалобах в полицию действия нарушителя общественного порядка могли бы квалифицировать как мелкое хулиганство. Это считается административным правонарушением.

Ранее сообщалось, что в Кемерово заметили странную покупательницу с голой грудью и в чулках.