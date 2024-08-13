Гуляющий по улицам львенок удивил жителей Подмосковья

На севере Подмосковья нашли двухмесячного львенка, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хищника обнаружили местные жители. Животное уже осмотрели ветеринары. Они отметили, что львенок средней упитанности и имеет чистую шерсть.

Откуда появился маленький хищник — неизвестно. Его разместили в местном центре реабилитации для животных. Для малыша создали комфортные условия, чтобы он быстрее адаптировался.

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