Арабский мальчик в Газе читает молитву, чтобы заглушить боль от операции без наркоза на ноге

В сети завирусилось видео последствий недавнего обстрела северной части сектора Газа. Как можно видеть на опубликованных кадрах, врачам приходится оперировать пострадавших без наркоза, ибо его попросту уже нет.

На видео раненный маленький мальчик стойко переносит все тяготы операции на ноге. Чтобы хоть как-то заглушить боль ребенок тихо читает молитву.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно, израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек.