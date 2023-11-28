Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня

Продолжающееся с 7 часов 24 ноября гуманитарное перемирие между палестинским движением ХАМАС и израильскими военными в секторе Газа продлено до 30 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Катара, являющегося посредником в процессе перемирия между израильской и палестинской сторонами.

Как сообщает РИА Новости, в ХАМАС подтвердили продление на указанный срок перемирия, подчеркнув, что оно будет действовать на тех же условиях, что и ранее.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».