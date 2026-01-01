ГУР Украины объявило основателя РДК Капустина живым и опубликовало с ним видео

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опровергло информацию о гибели фигуранта ряда громких дел в России и основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина**.

В конце декабря стало известно, что Капустин погиб после удара российского FPV-дрона на Запорожском направлении. Примечательно, что о смерти сообщил официальный телеграм-канал запрещенной в РФ организации.

По информации ГУР, украинской разведке удалось предотвратить готовящееся покушение на Капустина. Отмечается, что убийство главы РДК пыталась организовать российская сторона — оно оценивалось в $500 тыс.

В подтверждение своих слов разведка опубликовала видеозапись, на которой запечатлены глава ГУР Украины Кирилл Буданов** и сам Капустин.

«С возвращением», — говорит Буданов, обращаясь к Капустину.

Капустин является уроженцем Москвы. В России суд заочно признал его виновным по нескольким статьям, включая государственную измену. Его приговорили к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область.

Также Капустин фигурирует в делах о попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и об организации террористического акта в Волгоградской области.

*в России признана террористической запрещенной организацией.

**внесены в перечень террористов и экстремистов.