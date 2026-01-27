Гусарская ярость: в Одинцове автомобилист «вскрыл» въезд во двор голыми руками

В жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове произошел конфликт, который закончился повреждением имущества. Один из жителей, не сумев въехать на территорию через автоматический шлагбаум, вышел из автомобиля и попытался поднять его вручную, в результате чего конструкция была сломана. Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения и вызвал бурное обсуждение среди соседей и в социальных сетях, пишет REGIONS .

По словам жильцов, на парковке комплекса два въезда и выезда, что в случае технических сбоев часто приводит к напряженности. Особенно проблемы обостряются в холодное время года, когда оборудование может выходить из строя. Практический урок этой истории — понимание юридических последствий подобных действий в состоянии раздражения.

Юрист Сергей Самсонов пояснил, что умышленная порча чужого имущества, к которому относятся и общие конструкции дома, влечет за собой ответственность.

«Если шлагбаум принадлежит ТСЖ или управляющей компании, собственники могут требовать возмещения ущерба в порядке гражданского иска. При наличии доказательств умысла возможна и уголовно-правовая оценка», — отметил юрист.

Эксперт подчеркнул важность фиксации обстоятельств: записей с камер, показаний свидетелей и актов о техническом состоянии оборудования. Для жильца, оказавшегося в подобной спорной ситуации, рекомендация одна — сохранять спокойствие и не совершать действий, которые могут быть расценены как вандализм.

Ранее сообщалось, что на парковке в Воскресенске неизвестные стали резать шины автомобилей.