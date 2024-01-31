«Гусарский насморк» атакует: число сифилитиков в США увеличилось вдвое
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Количество заболевших сифилисом в США за минувшие пять лет достигло каких-то умопомрачительных пределов, увеличившись почти на 80%, бьют тревогу Центры по контролю и предотвращению болезней (CDC) при американском Минздраве.
Как следует из представленных данных, число выявленных случаем «гусарского насморка», как еще называют сифилис, достигло 203,5 тысяч.
Таким образом, за период с 2018 по 2022 годы, поражаемость американцев сифилисом подскочила на 78,9%.
«По итогам 2019 года в стране зафиксированы 113,7 тысячи случаев заболевания. При этом в 2022 году по сравнению с 2021 годом количество заболевших возросло на 17%», — приводится в отчете Минздрава США.
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