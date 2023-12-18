ГУСТ Подмосковья подвел итоги уборки территорий от снега в выходные дни

В выходные последствия снегопада в Московской области ликвидировали более 16 тысяч специалистов и свыше 1,2 тысячи единиц техники. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, прежде всего коммунальщики расчищали проходы в подъезды, тротуары вдоль домов, пешеходные дорожки, основные проезды и подъезды к контейнерным площадкам.

«В воскресенье сотрудники приступили к тотальной зачистке, однако работы продолжаются и сегодня. Действуем согласно схеме — очистить в день необходимо около 20% пространств», — добавила министр.

В ведомстве добавили, что ночью также началась работа по вывозу снега с территорий. Инспекторы координируют весь процесс и принимают дополнительные меры там, где уборка затягивает.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.