ГУСТ Подмосковья провел более тысячи профилактических мероприятий для коммунальных служб в июне

В прошлом месяце сотрудники подмосковного ГУСТ провели более 1,1 тысячи профилактических мероприятий для ответственных организаций о недопущении нарушений, включая консультации и предостережения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Формат устных разъяснений пользуется спросом у предпринимателей и коммунальных служб Подольска — оказано 130 консультаций, в Сергиево-Посадском — 36 вопросов решили методом диалога, в Дубне — 35, в Коломне — 34, в Ступино — 27. Однако в некоторых случаях консультирования недостаточно», — рассказала глава областного ГУСТ Светлана Аипова.

В этом случае ответственным лицам выносятся предостережения о недопущении нарушений законодательства в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. По словам министра, предостережения получили 95 организаций в Серпухове и 57 — в Красногорске. Такие мероприятия носят рекомендательный характер, продолжила Аипова. Они направлены на то, чтобы коммунальные службы не снижали качество содержания дворов и общественных пространств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.