Гузеева ответила угрозой суда на вопрос о скандале с недвижимостью на Бали

Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева устроила резкий разговор с журналистом, который попытался задать ей вопрос о расследовании мошенничества с элитной недвижимостью на Бали. Видео с эмоциональной реакцией звезды было распространено в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

В кадре Гузеева, ведущая программы «Давай поженимся!», вместо комментариев по существу обрушилась на репортера с упреками.

«Вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения! (...) Кто вас сюда пропустил?» — заявила она.

В завершение конфронтации представительница Первого канала пригрозила журналисту судебным преследованием.

Поводом для вопроса стало уголовное расследование, инициированное полицией Индонезии. Правоохранители проверяют обстоятельства сотрудничества Гузеевой с застройщиком Сергеем Домогацким, которого обвиняют в многомиллионных аферах. По данным следствия, предприниматель продавал одну и ту же виллу нескольким покупателям одновременно.

В июне поступило первое заявление от пострадавшей москвичи. Женщина утверждала, что приобрела недвижимость у Домогацкого после рекламных публикаций Гузеевой, но в итоге осталась и без денег, и без жилья, так как строительство было заморожено, а застройщик отказался возвращать средства.

