Гузеева устроила представление на Красной площади

Актриса разошлась на холоде и решила согреться с помощью активного танца, сообщает издание «Утро.ру» .

Ведущая шоу «Давай поженимся» не стесняется высказываться на публике, а также вести себя естественно. За это ее полюбили многие поклонники, которые с удовольствием читают блог звезды. Недавно Гузеева показала, как умеет двигаться на фоне Красной площади.

Как призналась ведущая, она всегда соблюдает одну традицию: приезжает в январе к Кремлю и гуляет по самым красивым уголкам, еще по-новогоднему украшенным. Компанию ее променаду составила тетя Лилия, которая засняла танец звезды. На ролике видно, как Лариса Гузеева в объемной леопардовой шубе двигается на морозе и смеется.

Также артистка посетила ярмарку и прогулялась по Сергиеву Посаду, о чем говорят ее снимки в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина удивилась новому модному тренду, но побоялась его повторять.