Ксения Бородина бросила модный вызов россиянам

Бывшая ведущая «Дома-2» раскрыла поклонникам очередной модный тренд и решила поинтересоваться, как много девушек его повторяют. Об этом пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на соцсети звезды.

Особенно яркие модные тренды быстро становятся популярны, но также стремительно теряют актуальность. Например, совсем недавно в моду снова ворвались штаны-корги, но в 2024 году это признано железным антитрендом. Ксения Бородина обратила внимание на другую тему: красные колготки. Она была удивлена, что так много модных домов и звезд стали стилизовать образы со столь ярким дополнением. Немало таких перевоплощений и на улицах города.

«Похоже, красные колготки серьезно захватили улицы города и социальные сети. Причем я вижу самые разные стилистические решения, фасоны и оттенки. Что скажете по поводу этого тренда, надели бы?», — написала Бородина.

Кажется, что теледива сама не уверена, смогла ли носить такие вызывающие колготки. Обычно звезда предпочитает более классические и женственные образы. Поклонники посчитали, что такой яркий акцент подойдет только стройным ногам. Стилисты советуют выбирать более винные оттенки для гардероба, которые стали трендом еще осенью в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Слава пожаловалась поклонникам на лишние килограммы, которые набрала за праздники.