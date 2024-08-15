Хабиб выплатил налоговой 302 млн рублей и закрыл все долги

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов полностью погасил задолженность перед ФНС России — выплатил 302 млн рублей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил телеграм-канал Shot.

В мае этого года стало известно о долгах спортсмена. В отношении Хабиба открыли исполнительное производство, налоговая служба заблокировала все его счета. Под арест попали даже деньги организации Eagle FC.

В начале августа стало интересно, что судебные приставы наложили арест на имущество знаменитости на сумму более 79 млн рублей. СМИ предполагают, что у борца изъяли семейный дом в Дагестане и автопарк.

Ранее юрист Русяев рассказал, какие последствия ждут Хабиба за неуплату налогов. По словам мужчины, спортсмену может грозить уголовное преследование. При этом он заявил, что арест имущества будет отменен после погашения задолженности перед государством.