Маск рассказал о своем жесте после инаугурации президента США

Миллиардер Илон Маск высказался по поводу жеста, который он показал после церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Свой комментарий по данному поводу он оставил в соцсети X.

Со слов Маска, ему надоели нападки в стиле «вы все Гитлеры» и призвал придумать авторов подобных высказываний наиболее «эффективные грязные приемы». При этом обладатель многомиллиардного состояния прикрепил к публикации свой старый пост, где заявлял о том, что Демократическая партия развернет против него кампанию, так как он перешел в стан республиканцев. Инаугурация нового президента США Дональда Трампа проходила 20 января и ожидаемо вызвала среди американских и мировых СМИ большой интерес.

Ранее сообщалось о том, что телеканал CNN решил вырезать из эфира фрагмент с неоднозначным приветствием Илона Маска, который после речи вскинул правую руку вверх. Некоторым людям данный жест напомнил приветствие, которое использовалось нацистами.