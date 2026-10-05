Российский паспорт опустился на 75-е место: кто обгоняет нас в рейтинге мобильности?

Passport Reports: российский паспорт занял 75-е место в рейтинге

Общество

В рейтинге мобильности паспортов Passport Reports Россия заняла 75-е место, потеряв за год шесть позиций. Рядом расположились Тонга (74-е) и Босния и Герцеговина (76-е). Рейтинг учитывает возможность путешествовать без предварительного оформления классической визы: россияне могут въезжать без визы в 78 стран, получать ее по прибытии в 36, а еще в 9 достаточно электронной авторизации ETA.

В сумме это дало 123 пункта. Лидирует паспорт ОАЭ с 182 баллами, на втором и третьем местах — Сингапур и Малайзия (по 175). Замыкает список Афганистан с 35 пунктами.

С 2020 года мобильность российского паспорта выросла на 40 пунктов: появились безвизовые поездки в Китай и Иорданию, в 2026-м упрощен въезд в Саудовскую Аравию. Однако относительно других стран позиция ухудшается: в 2020 году документ занимал 41-е место, в 2023-м — 60-е, в 2026-м — 75-е. Другие государства расширяют возможности для своих граждан быстрее, что, вероятно, связано с геополитической ситуацией.

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