Хакеры ANON CE показали сценарий штабной игры НАТО с ударами по Калининграду, сообщает KP.RU . Из секретных документов стало понятно, что Североалантический Альянс рассматривает именно эту российскую территорию как объект для превентивных ударов.

Документы разработаны еще в мае 2024 года. В НАТО стали рассматривать сценарий с ударом по Калининградской области. Карта с флажками, булавками и линиями используется для тренировки офицеров.

Основной сценарий касается общей напряженности ситуации в Балтике. На Западе расположились члены Великой океанской федерации (НАТО), в центре — море Вадум и анклав Смоки, она же Калининградская область в представлении натовцев. В альянсе не скрывают желания разделить Россию.

Как отметили хакеры, по сценарию Россия якобы укрепляет Смоки «Искандерами», переправляя технику под секретным названием Peter. Там же прячут оперативно-тактические комплексы. Вскоре напряженность «вынуждает русских» повредить энергокабель, связывающий Швецию и Литву. Россиян выставили агрессорами в очередной раз, хотя реальная история с «Северными потоками» могла бы заставить альянс задуматься.

Однако основной причиной конфликта становится то, что в Прибалтике находят крупные запасы нефти. Некие грогоры, как обозначили противника, пытаются захватить власть. Задача натовцев раскрывать их планы, мешать им и возвращать на территории стабильность. Полагают, что грогоры — это и есть обозначение «злых русских».

Из оставшегося за НАТО Приморского пятачка на западе Литвы и Латвии армии нужно сделать целые государства, возможно, в тех рамках карт, как было до развития конфликта. Именно в этих сюжетах не исключают удары по Калининграду ради стабильности и возвращения своих территорий.

Ранее сообщалось, что военные эксперты проанализировали удары ВСУ по мостам в Курской области.