Хакеры начали шантажировать подписчиков популярного сайта для взрослых

Хакерская группировка ShinyHunters объявила о взломе крупного сайта для взрослых Pornhub и краже данных его премиум-подписчиков, сообщило агентство Reuters.

По словам киберпреступников, в их распоряжении оказалась персональная информация пользователей, которую они намерены опубликовать в открытом доступе, если не получат выкуп в криптовалюте.

В подтверждение своих слов хакеры передали данные о 14 пользователях премиум-подписки. Трое из них подтвердили, что информация является подлинной, однако отметили, что она уже устарела и не отражает их нынешнее положение.

Администрация сайта и компания, которой он принадлежит, пока не сделали официальных заявлений по поводу возможного взлома и угроз публикации данных. Это усилило обеспокоенность пользователей, опасающихся утраты конфиденциальности.

Группировка ShinyHunters ранее заявляла о громких взломах и кражах данных у крупных международных компаний.

