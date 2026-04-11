Хакеры украли у британской нефтяной компании украли 700 тысяч фунтов

Британская нефтегазовая компания Zephyr Energy стала жертвой кибермошенников. Злоумышленники похитили 700 тыс. фунтов стерлингов — почти $1 млн. Деньги переводились подрядчику, но в результате хакерской атаки попали на счет преступников, сообщает интернет-портал Ferra.ru.

Руководство Zephyr Energy заявило, что сотрудничает с банками и привлеченными экспертами для возврата украденных средств. Компания также отметила, что атака не затронула основные производственные и финансовые операции. Бизнес продолжает работать в штатном режиме.

До инцидента в Zephyr Energy использовались стандартные меры кибербезопасности. После кражи компания внедрила дополнительные уровни защиты, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. При этом точный механизм атаки не раскрывается.

По данным экспертов, в таких случаях хакеры чаще всего взламывают корпоративную электронную почту или бухгалтерские программы. Затем они подменяют номера банковских счетов в платежных документах. В итоге деньги, которые компания отправляет подрядчику, уходят на подставные счета мошенников.

