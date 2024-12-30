Хакеры взломали украинское ТВ и напугали зрителей летящим «Орешником»

Неизвестные злоумышленники получили доступ к системе украинского телевидения и транслируют сообщение об опасности, связанной якобы с запуском по территории Украины новейшего ракетного гиперзвукового комплекса «Орешником». Это произойдёт в ближайшее время, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

С какой территории злоумышленники атаковали украинское ТВ и что за телеканал, не уточняется.

«В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности „Орешник“ по городам Украины. В случае оглашения воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытия и не игнорируйте сигналы тревоги», — говорится в тексте, опубликованном на украинском телевидении.

В публикации также были представлены видео- и фотоматериалы, свидетельствующие о том, что в ближайшие часы может быть нанесён удар по территории Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.