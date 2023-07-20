«Халява закончилась»: в Сети осудили жалобы Арестовича на бездействие Запада

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович* в социальных сетях заявил, что блокада украинских портов с переводом любого корабля любой страны в статус военной цели — это вызов всему мировому сообществу.

Также Арестович* пожаловался, что Запад действует по своей программе, которую экс-советник Зеленского не может назвать адекватной.

Пользователи в комментариях предположили, что представителям киевского режима, возможно, стоило бы более уважительно относиться к союзникам и не критиковать все их решения. Один из юзеров посоветовал Арестовичу* отдохнуть, так как адекватный анализ ситуации сменился эмоциями.

«Возможно, меньше надо нашим государственным деятелям быковать до уважаемых западных партнеров?»; «А что они себя и свои бабки за вас подставлять будут?»; «Алексей, вам надо взять перерыв и отдохнуть. Нет сил на оптимизм, эмоции разочарования вместо анализа пошли», — пишут комментаторы.

Некоторые пользователи напомнили экс-советнику, что в сделке с РФ не было выполнено ни одно условие. А кое-кто предположил, что сам Арестович* вполне в состоянии решить все проблемы его страны.

«Ни одно из условий России не было выполнено. Грузы вместо Африки идут в Нидерланды. Наши подарки Африке не доходят до места назначения. Нафига нужна такая сделка? Все, халява закончилась»; «Зачем нам мировое сообщество, когда у нас есть Арестович*? Маска, трубка, ласты, подводное ружье и уверен, что он все разрулит», — отмечают юзеры.

Ранее Арестович* поразил россиян и украинцев, сравнив бойцов ВСУ с фашистами.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов