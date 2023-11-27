ХАМАС и Израиль смогли договориться о еще двух днях перемирия

Движение ХАМАС и Израиль смогли договорить о еще двух днях перемирия с помощью Катара и Египта. Об этом сообщает РИА Новости .

Как сообщает ХАМАС, им удалось договорить с братьями в Катаре и Египте, чтобы продлить гуманитарное перемирие еще на два дня. Условия прекращения огня остаются теми же, что и в прошлые четыре дня, когда происходил обмен заложниками.

Договоренности, которых сторонам конфликта удалось достичь на прошлой неделе, стали первыми мирными шагами с начала столкновения. Уже тогда стороны подчеркивали, что продление паузы возможно.