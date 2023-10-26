ХАМАС обвинило Израиль в смерти пятидесяти заложников

Представитель бригады «Аль-Кассам», являющейся часть военного крыла ХАМАС рассказал о гибели пятидесяти заложников. По словам Абу Убейда, по подсчетам боевиков, в результате обстрела сектора Газа со стороны израильских войск погибли десятки пленных. Такие заявления представители ХАМАС делают не в первый раз, они уже сообщали о гибели двадцати одного заложника, среди которых, по их словам, были иностранные граждане.

Убейд подчеркнул, что все погибшие под израильскими обстрелами пленники находились в секторе Газа в момент, когда войска Израиля открыли огонь.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».