«ХАМАС открыл врата ада в секторе Газа»: ЦАХАЛ пообещал палестинцам расплату за атаку на Израиль

Армия обороны Израиля записала видеообращение, в котором израильский военнослужащий обещает стереть с лица земли любое упоминание о Палестине после сегодняшнего нападения ХАМАС на южные территории страны.

В результате нового удара ХАМАС по Израилю пострадали уже семь мирных жителей. По обновленным данным, число погибших с израильской стороны с начала эскалации конфликта увеличилось до минимум 200 человек, а пострадавших более 1100.

«Хочу сказать одно: ХАМАС открыл врата ада в секторе Газа. ХАМАС принял решение и будет нести ответственность, и заплатит за свои действия», - говорит на видео израильский военный.

Министр обороны Израиля Йоав Галант, в свою очередь, заявил, что теперь армия Израиля будет поступать максимально жестоко со своими палестинскими соседями.

«То, что было раньше не повторится никогда. Мы изменим ситуацию в Газе на 50 лет вперед. Я был командующим Южным округом в армии, мы ломали хребет ХАМАС, пока политики не остановили нас. Этого больше не произойдет никогда», - цитирует Галанта Haaretz.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.