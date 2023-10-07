Прямые попадания в Тель-Авиве и русском Бат-Яме: ХАМАС запустило еще 150 ракет по Израилю после обстрела в Газе

Военное крыло палестинского движения исламистского толка ХАМАС бригады «Аль-Кассам» выпустили не менее 150 ракет по Тель-Авиву. Как следует из заявления подразделения, это стало ответом на обстрел израильской армией два часа назад двух зданий в секторе Газа.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в настоящее время в Тель-Авиве хаос: слышна активная работа систем ПВО, раздаются постоянные взрывы, во всю ревут сирены. К слову, Бат-Ям является самым русскоговорящим городом Израиле.

«В ответ на обстрел жилой башни в центре Газы бригады "Аль-Кассам" в настоящее время наносят крупный ракетный удар, выпустив 150 снарядов по Тель-Авиву», — говорится в сообщении ХАМАС.

В результате нового удара ХАМАС по Израилю, как пишет Haaretz, пострадали уже семь мирных жителей. По обновленным данным, число погибших с израильской стороны с начала эскалации конфликта увеличилось до минимум 200 человек, а пострадавших более 1100.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.