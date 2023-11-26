ХАМАС отпустил заложника с российским гражданством

В официальном заявлении ХАМАС вечером 26 ноября говорится об освобождении россиянина. Об этом пишет РИА Новости в воскресенье.

Представители ХАМАС сообщили, что такой шаг был сделан в благодарность за позицию Москвы в отношении израильско-палестинского конфликта.

Напомним, что на днях Израиль и ХАМАС достигли первой конструктивной договоренности с начала конфликта. Бои были прекращены на четыре дня, а стороны обмениваются заложниками и заключенными.