ХАМАС пообещал казнить по одному гражданскому заложнику за каждый удар Израиля

Представитель военного крыла ХАМАС объявил, что за каждый удар Израиля по жилым секторам, будет казнен один гражданский заложник. Подробности сообщает РИА Новости .

Из заявления Абу Убайда следует, что после каждого нападения израильских войск на мирных жителей будет казнен один заложник. При этом он пообещал, что каждую казнь будут транслировать в видео и аудио формате.

«Бригады Аль-Кассам» заявили, что взяли в плен больше сотни граждан Израиля, среди которых высокопоставленные военные, солдаты и офицеры, а также гражданские. По словам члена политбюро Мусы Абу-Марзука, все пленные удерживаются в секторе Газа.