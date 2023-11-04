ХАМАС возложило ответственность за массовые убийства в Газе на США и Байдена
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Движение палестинского сопротивления ХАМАС обвинило нынешнюю американскую администрацию в провоцировании Израиля на массовые убийства мирных жителей сектора Газа.
Как заявил представитель ХАМАС телеканалу Al Mayadeen, именно Вашингтон и глава Белого дома Джо Байден дал «на продолжение геноцидной войны против палестинцев Тель-Авиву зеленый свет».
«Мы возлагаем на администрацию США и президента Байдена полную ответственность за серию массовых убийств [в секторе Газа]», — заявил представитель ХАМАС.
Собеседник журналистов подчеркнул, что чудовищные убийства мирного палестинского народа идут каждый час.
Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.
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