ХАМАС возложило ответственность за массовые убийства в Газе на США и Байдена

Как заявил представитель ХАМАС телеканалу Al Mayadeen, именно Вашингтон и глава Белого дома Джо Байден дал «на продолжение геноцидной войны против палестинцев Тель-Авиву зеленый свет».

«Мы возлагаем на администрацию США и президента Байдена полную ответственность за серию массовых убийств [в секторе Газа]», — заявил представитель ХАМАС.

Собеседник журналистов подчеркнул, что чудовищные убийства мирного палестинского народа идут каждый час.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».