ХАМАС выпустило еще 100 ракет по израильскому Сдероту, есть прямые попадания и раненные

Как передает израильский телеканал i24 со ссылкой на службу скорой помощи Израиля, некоторые ракеты, из 100 выпущенных бригадой "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС), достигли своих целей. Уже известно минимум о шести прямых попаданиях в Сдероте.

При этом, число раненых возросло до четырех человек, один из которых получил тяжелое ранение. Все они были экстренно госпитализированы в ближайшую клинику.

«После падений в последние несколько минут (ракет – ред.) на территорию Сдерота врачи и фельдшеры Маген Давид Адом оказывают медицинскую помощь и перевозят в больницу "Барзилай" четырех раненых», - приводит телеканал заявление пресс-секретаря службы скорой помощи.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» фактически открыла второй фронт и намерена ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.