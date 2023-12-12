ХАМАС заявил о разрушении двух школ ООН в Газе из-за израильских обстрелов

В ХАМАС рассказали, что израильские военные уничтожили две школы ООН для беженцев в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС 12 декабря.

По данным издания, палестинское движение осудило действия израильской армии, которые на севере сектора Газа разрушили две школы: сначала они, как утверждается, насильно изгнали из начальной и средней школ детей, которые использовали здания как укрытия, а потом и вовсе уничтожили школы.

В заявлении ХАМАС говорится, что международное сообщество должно принять все меры, которые помогут защитить гражданское население в Газе. А пока, уточняют палестинцы, израильская армия идет лишь к своей основной цели – вторжению и перемещению населения Газы.