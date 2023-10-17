ХАМАС заявило, что готово отпустить всех заложников при прекращении Израилем огня

Накануне во вторник, 17 октября, представитель военного крыла палестинского движения сопротивления ХАМАС Абу Обейда заявил, что в наст оящее время в заложниках в Газе числятся порядка 250 человек. Он также добавил, что 22 пленных погибли от ракетных ударов Израиля по анклаву.

Со слов члена политбюро ХАМА Мусы Абу-Марзука, в случае прекращения Израилем бомбардировок Газы огня, экстремисты готовы освободить всех гражданских заложников.

«Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос телеканала Al-Jazeera.

Марзук отметил, что без прекращения Израилем огня сделать это вряд ли удастся, ибо перевозить и отпускать заложников в таких условиях просто не возможно технически.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».