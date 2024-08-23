Hamster Kombat: Актуальный шифр и комбо-карты на 23 и 24 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat, позволяющие получить внушительные и полезные призы, обновляются ежедневно. Актуальные данные на 23-24 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

В «Хомяке» шифр нужен для того, чтобы получить новые скины, полезные предметы, а также миллион монет. Он обновляется ежедневно в 22:00, а вводить его необходимо в разделе «Daily Сipher».

Сегодня актуальное слово — CLONE. Код азбуки Морзе, который нужно ввести: первая буква — «тире, точка, тире, точка», вторая — «точка, тире, точка, точка», третья — «тире, тире, тире», четвертая — «тире, точка», пятая — «точка».

Комбо-карты

Комбо-карты необходимы для повышения пассивного дохода. Это делается с помощью прокачки нужных комбинаций. При правильных действиях игрок может получить приз в пять миллионов монет. Комбинация карт также обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения монет 23 и 24 августа необходимо улучшить следующие карты: «Short squeeze», «NFT Collection Launch» и «Company development planning».

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