Hamster Kombat: Шифр и комбо-карты на 22 и 23 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 22-23 августа — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — MERGE. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире, тире», вторая — «точка», третья — «точка, тире, точка», четвертая — «тире, тире, точка», пятая — «точка».

Опытные игроки знают, что с помощью шифра можно получить не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный миллион монет. Шифр вводится в разделе «Daily cipher».

Комбо-карты

Уровень пассивного дохода очень легко можно повысить с помощью комбо-карт, ведь прокачка правильной комбинации дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 22 и 23 августа необходимо улучшить следующие карты: «CEO», «Web3 academy launch» и «Communication with a mentor».

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