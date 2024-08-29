Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 29 и 30 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 29-30 августа — в материале «Подмосковье сегодня».

Шифр

Так, шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — FIGHTY. Код азбуки Морзе: первая буква — «точка, точка, тире, точка», вторая — «точка, точка», третья — «тире, тире, точка», четвертая — «точка, точка, точка, точка», пятая — «тире», шестая — «тире, точка, тире, тире».

Шифр дает игрокам не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет.

Комбо карты для прокачки

Прокачка правильной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 29 августа необходимо улучшить карты «HamsterTube», «Oracle» и «Investments in farming».

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