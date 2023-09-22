«Хаос и беспорядок»: эзотерик рассказала, на кого падет гнев древней богини Лады

Сегодня, 22 сентября, наши предки традиционно почитали славянскую богиню Ладу. Доброй и ласковой богине плодородия и деторождения в этот день несли дары, в честь нее водили хороводы и для нее же пекли караваи. Праздновали всеми деревнями и селами.

Эзотерик Аделина Панина рассказала, что в этот день нужно сделать, чтобы богиня защитила и помогла в делах.

«Славили богиню Ладу примерно восемь раз в год. Основные дни ее считаются 30 марта и 22 сентября — весеннее и осеннее равноденствие. Водили хороводы, в центре стояла женщина как олицетворение богини, а в руках у нее был каравай. Кусочек получал каждый участник этого гуляния. Этот хлеб считался целительным, защищающим», — рассказала Панина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лада, по словам эксперта, ассоциируется с очень приятными словами: «ладно», «складно», «поиграть в ладушки» — эта игра тоже посвящена ей.

Фото: [ freepik.com ]

Испеките оладьи

Панина порекомендовала 22 сентября заняться готовкой.

«В этот день можно испечь оладушки, хлебушек, сделать что-то своими руками. Нужно прибрать свой дом, чтобы подготовить его для темного времени года. Перебрать свой гардероб, убрать летние вещи, достать зимние. Некоторые хозяйки меняют скатерти и шторы на более темные, зимние варианты», — рассказала эзотерик.

Также в этот день нужно позвонить родителям, особенно женщинам, навестить маму или бабушку, поставить за них свечи в церкви, добавила она.

Скандалить запрещено

Сам праздник говорит о том, что человек ловит баланс между днем и ночью, ведь ночь становится длиннее, а день короче, пояснила Панина. Богиня очень добрая, ласковая, поэтому, чтобы ее не злить, категорически запрещается ругаться.

«Нельзя ругаться, мусорить, наводить хаос, беспорядок. Нельзя проспать весь день, не трудясь, — богиня этого не любит. Конфликтовать и скандалить категорически запрещено. Отложите все конфликты на другой день», — заключила эксперт.

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