Хард-рок и детективы: будущие мамы в Балашихе рожают под необычную музыку и аудиокниги

В Балашихинском роддоме будущие мамы получили возможность самостоятельно выбирать музыкальное сопровождение для одного из самых важных моментов в жизни. Как пишет издание REGIONS, выбор женщин оказался не самым ожидаемым и традиционным.

Услуга стала доступна всем пациенткам медучреждения, независимо от формы обслуживания — как по контракту, так и по полису ОМС. Платные боксы оборудованы встроенным голосовым помощником для воспроизведения музыки, а в остальных случаях женщины используют личные гаджеты. Персонал роддома с уважением относится к любым музыкальным вкусам, создавая для каждой роженицы персонализированную атмосферу.

С запуском услуги выяснилось, что многие роженицы отдают предпочтение не спокойной классике, а мощным гитарным риффам Rammstein и бунтарским композициям группы «Король и Шут». Помимо хард-рока и поп-хитов, популярностью пользуются аудиокниги — от произведений русских классиков до современных детективов.

Балашихинский роддом, являющийся с 2018 года учреждением, оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь, регулярно проводит дни открытых дверей. В эти дни можно подробнее узнать обо всех доступных сервисах, включая и эту нестандартную, но востребованную опцию, которая помогает женщинам снизить стресс и сделать процесс родов более комфортным.

