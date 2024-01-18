Пункт временной дислокации французских наемников ВСУ уничтожен в Харькове

Минобороны РФ проинформировало о результатах очередного обстрела ВКС инфраструктурных объектов ВСУ на территории Харьковской области.

По данным российского оборонного ведомстве, в Харькове минувшим днем был ликвидирован пункт временного размещения прибывших воевать на стороне украинских боевиков наемников из Франции.

«От высокоточного ракетного удара погибли больше 60 иностранных боевиков. Свыше 20 — госпитализированы», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ в соцсетях.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор. После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что средства противоракетной обороны в Подольске, Московской области, ликвидировали в небе вражеский беспилотник, летевший на Москву.