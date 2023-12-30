Харьков стирается в пыль: ВС РФ бомбят Украину баллистическими ракетами за Белгород

Российские военные ударили по Харькову серией мощных ракетных ударов. Как сообщают местные паблики, в городе зафиксированы не менее шести сильнейших прилетов.

Сообщается, что удары по Харькову наносятся российскими баллистическими ракетами. Поражаются объекты военной инфраструктуры украинских войск.

Также сообщается о менее 8 стай БПЛА Герань по 5 штук в каждой.

В Белгороде сейчас тоже громко. Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВС РФ бьют по Харькову с приграничной российской территории.

«Работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», - сообщил Гладков.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.