Муж женщины из Харькова, бежавшей с Украины в Россию от СБУ, перестал в 2022 год общаться с сыном, вступившего в ряды украинской армии. Историю семьи опубликовал RT .

Женщина из Белгородской области. Она рассказала, что долгое время жила в Харькове с мужем, пока обстановка не начала накаляться. У ее супруга есть сын от первого брака, но с ним разорвали контакты сразу, как он вступил в ВСУ. Сама харьковчанка сбежала в Россию из-за того, что на нее донесли СБУ. Кому-то не понравились пророссийские взгляды женщины.

«Муж перестал общаться с сыном Игорем, лишь иногда спрашивает, жив ли он. А я с пасынком до сих пор переписываюсь. Раньше у него была бронь от призыва, но его уволили с работы — и бронь он потерял. На улице парня схватили [сотрудники] ТЦК, несколько месяцев продержали в учебке, он писал нам оттуда», — отметила собеседница..

Игорь лишь сообщил, что управляет дронами-разведчиками, однако сам факт вступления в ВСУ тяжело переносит отец мальчика.

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