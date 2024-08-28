Харламова назначили министром топлива и энергетики Крыма

Глава республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому руководителем министерства топлива и энергетики региона стал Александр Харламов. Соответствующий документ появился на официальном портале крымского правительства в среду, 28 августа.

Отмечается, что министр будет находиться на этой должности до тех пор, пока не истекут полномочия самого главы региона.

Сергей Аксенов обозначил ряд целей, которые стоят перед новым главой крымского Минэнерго. Харламов будет обязан решать вопросы возведения сетей газоснабжения, а также создания возможностей непрерывного энергоснабжения региона.

Новому министру 57 лет. Известно, что с 2007 по 2011 год он работал в «Черноморнефтегазсервис» и дослужился там до должности исполняющего обязанности директора. Позднее Харламов занимал руководящие позиции в сети автозаправочных станций.

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