Хатико появился в подмосковном Серпухове

В поселке Большевик городского округа Серпухов немецкая овчарка вторую неделю сидит на оживленном шоссе у пешеходного перехода и ждет своего хозяина. Об этом сообщает Regions.

«Часто езжу по этой дороге. Уже несколько дней наблюдаю, как пес сидит около пешеходного перехода, как будто ждет хозяина, который перешел дорогу и скоро вернется. Напротив аптека. Может, хозяин пошел в аптеку за лекарствами и не вернулся», — написала местная жительница Светлана в соцсетях.

Жители округа переживают, что местный Хатико может замерзнуть. Они вместе с волонтерами призвали обратить внимание на эту историю и попытаться найти способ спасти собаку.

Ранее в Подмосковье спасли двух собак, которые провалились в канализационные колодцы.