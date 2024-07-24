Health News: массаж живота улучшает здоровье кишечника

Диетолог и доктор медицинских наук из США Эмили Сперлок рассказала Health News, как массаж и другие нехитрые способы помогут улучшить систему ЖКТ.

При тяжести и дискомфорте врач советует провести самомассаж с легким нажатием на живот. Продолжительное массирование способно избавить от вздутия, газообразования и спазмов. Это также снижает стресс, который чаще всего и вызывает задержки с опорожнением кишечника.

Проводить массаж нужно аккуратно. Лучше лечь на спину и надавливать на кожу живота снизу вверх, направляя движения к ребрам. Также помогут круговые массированния по часовой стрелке. Как отметила диетолог, достаточно будет 10-15 минут для облегчения состояния кишечника.

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