Хегсет: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Министерство обороны США объявило о нанесении нового «смертоносного кинетического удара» по судну, которое, как предполагается, участвовало в незаконном обороте наркотиков в восточной части Тихого океана. Об этом сообщил глава ведомства Пит Хегсет в социальной сети X.

Президент страны Дональд Трамп одобрил проведение военной операции. Об этом сообщил министр.

«Во время удара, нанесенного в международных водах, на борту судна было трое мужчин-наркотеррористов. Все трое были уничтожены, и ни один военнослужащий США в результате этого удара не пострадал», – написал Хегсет.

Он отметил, что судно находилось под контролем организации, официально признанной террористической. Во время нападения, осуществленного в международных водах, на борту находились три человека, занимавшихся нелегальной торговлей наркотиками. Все они были нейтрализованы, при этом американские военные не понесли потерь.

Министр подчеркнул, что разведывательные органы имели данные о том, что судно участвовало в транспортировке наркотических средств по известному маршруту, используемому наркокартелем. По словам Хегсета, подобные операции будут проводиться регулярно и станут ежедневными.

Ранее Трамп сообщил об уничтожении подводной лодки, набитой наркотиками.