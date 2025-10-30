«Хэллоуин может закончиться арестом»: юрист предупредил об ответственности за атрибуты
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Россиян предупредили об ответственности за использование сатанинской атрибутики к Хэллоуину. В интервью РИА Новости юрист Олег Зернов объяснил, что демонстрация символики сатанизма*, которую на Западе любят использовать в качестве украшений, может привести к административному аресту.
Согласно ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), пропаганда или публичное демонстрирование символики запрещенных движений влечет за собой штраф от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. либо административный арест сроком до 15 суток.
Юрист порекомендовал гражданам воздержаться от использования подобной символики при праздновании Хэллоуина.
«Лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции», — отметил он.
При этом традиционные символы праздника — тыквы и изображения летучих мышей — не подпадают под категорию запрещенных. Однако такие элементы, как пентаграммы и другая сатанинская атрибутика, находятся под строгим запретом.
Ранее священнослужитель Николай Дубинин призвал отказаться от Хэллоуина и вспомнить свои традиции.
*Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.