Хезболла» нанесла ракетные удары по восьми военным позициям ЦАХАЛ

Вооруженные формирования ливанского радикального движения «Хезболла» нанесли за сутки серию ракетных ударов по восьми позициям Армии Израиля на севере страны, сообщается в официальном аккаунте исламистов в соцсетях.

Подчеркивается, что операции бойцами «Хесболлы» были проведены в ответ на недавние очередные удары Израиля по сектору Газа после окончания гумпаузы в палестинском анклаве.

В результате атаки управляемыми ракетами, а также минометными снарядами были поражены израильские посты в Эр-Рахебе, Эль-Абаде, Рувейсате и Хирбет-Мааре. Кроме того, в четырех еврейских поселениях атаке исламистов подверглись механизированные патрули и казармы военных.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».