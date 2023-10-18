«Хезболла» объявила среду «днем гнева» против Израиля

Население арабских и мусульманских стран, после недавней израильской атаки на госпиталь в секторе Газа, просто обязано всеми имеющимися силами и средствами выразить свой праведный гнев, а также оказать давление на правительства своих государств через протесты, приводится в обращении ливанского движения «Хезболла».

Там подчеркнули, что объявляют наступившую среду, 18 октября, «днем гнева».

«Среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений, а также против визита (президента США Джо) Байдена в сионистское образование (Израиль — прим. ред.), который имеет цель прикрыть и защитить это преступное образование», — цитирует призыв «Хесболла» РИА Новости.

Напомним, ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 500 местных жителей.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».