«Хезболла» пообещала отомстить Израилю за массовые взрывы пейджеров в Ливане

Военизированное ливанское движение «Хезболлах» возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров. Кроме того, в организации обещали отомстить за содеянное.

«Хезболлах» опубликовала официальное заявление. Там изучили все факты и пришли к выводу, что на преступление пошел Израиль.

«Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию...», — говорится в заявлении.

Напомним, что сотни человек пострадали при детонации пейджеров в пригороде Бейрута. Чаще всего этими устройствами пользуются люди из «Хезболлах», так как они обеспечивают сигналы с закрытой системой связи. Взрывы произошли одновременно и пока не знают, как это организовали.

Ранее сообщалось, что Сноуден объяснил, почему в Ливане произошла детонация пейджеров.