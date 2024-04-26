HH: самые высокие зарплаты в РФ – у специалистов в IT и геодезистов

Наибольшие зарплаты по информации на апрель текущего года – у специалистов в IT и геодезистов, а наибольший рост предложений замечен в сфере услуг. Соответствующее заявление сделали аналитики Headhunter и «Работа.ру», сообщает информационное агентство РИА Новости .

Наивысшие зарплаты оказались в апреле у DevOps-инженеров с предложением в 250 000 рублей. Следом идут руководители группы разработки с оплатой около 201 000 рублей и дата-сайентисты с 200 000 рублей, свидетельствуют данные HH.

На 4-м и 5-м местах находятся системные аналитики и геодезисты с медианной оплатой превышающей 150 000 рублей ежемесячно. В то же время, уровень оплаты у вторых вырос почти на треть с прошлого года.

Наибольший прирост за год был зафиксирован у креативных директоров, превысив 75%. Зарплата у специалистов достигла уровня 140 000 рублей в месяц. Уменьшение зарплаты среди ТОП-10 было замечено лишь у дата-сайентистов, чья оплата упала на 11% за год.

Наибольший рост предложений был зафиксирован в сфере услуг, где доход за год вырос на 32% и составил почти 84 000 рублей. В 1-м квартале 2023 года специалисты могли рассчитывать лишь на зарплату в размере 63 с половиной тысяч, заключили в «Работа.ру».

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